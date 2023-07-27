Фадеев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фадеев Иван Филимонович

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Фадеев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Фадеев Филицина

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Надежда Александровна

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фадеев Петр Александрович

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фадеев Константин Александрович

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фадеев Егор Александрович

Мать ребёнка: Анисья

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Фадеев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1932

Сын: Фадеев Григорий Александрович

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев ?

Мать ребёнка: Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья

Развод
Неизвестно

Жена: Фадеев Филицина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Фадеев Филицина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеев Филицина

Смерть
Неизвестно
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