Фадеев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Фадеев Иван Филимонович
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фадеев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Фадеев Филицина
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Надежда Александровна
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фадеев Петр Александрович
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фадеев Константин Александрович
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фадеев Егор Александрович
Мать ребёнка: Анисья
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Фадеев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1932
Сын: Фадеев Григорий Александрович
Мать ребёнка: Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья
Развод
Неизвестно
Жена: Фадеев Филицина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Фадеев Филицина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеев Филицина
Смерть
Неизвестно