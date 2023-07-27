(Александровна) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Александровна) Анисья

(Александровна) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фадеев Петр Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Фадеев Константин Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фадеев Егор Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Фадеев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Фадеев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев ?

Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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