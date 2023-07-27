(Александровна) Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фадеев Петр Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Фадеев Константин Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фадеев Егор Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Фадеев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Фадеев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеев ?
Отец ребёнка: Фадеев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно