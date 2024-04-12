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Фадеев Егор Александрович

Место рождения

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Фадеев Александр Иванович

Мать: Анисья

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Фадеев Владислав Егорович

Мать ребёнка: Фадеева Анна Ивановна

Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеев Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Анна Ивановна

Смерть
2001
Ларина, Байкаловский район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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