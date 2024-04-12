Фадеев Егор Александрович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Фадеев Александр Иванович
Мать: Анисья
Рождение ребёнка
1963
Сын: Фадеев Владислав Егорович
Мать ребёнка: Фадеева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеев Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Анна Ивановна
Смерть
2001
Похороны
Неизвестно
Шадринка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область