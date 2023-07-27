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Фадеев Михаил Александрович
Фадеев Михаил Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1929
Дата смерти
1929
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Александр Иванович
1894 г.р.
Мать
(Александровна) Анисья
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Фадеев Александр Иванович
Мать:
Анисья
Смерть
1929
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