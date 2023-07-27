(Романовна) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Фадеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Фадеев Пётр Иванович
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно