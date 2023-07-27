(Романовна) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Романовна) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Фадеев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Фадеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Фадеев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Фадеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Фадеев Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Фадеев Иван Филимонович

1900
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Иван Филимонович

Смерть
Неизвестно