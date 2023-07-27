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(Фадеева) Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Фадеев Иван Филимонович

Мать: Анастасия

Смерть
1893
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