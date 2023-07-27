Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Фадеева) Марина Ивановна
(Фадеева) Марина Ивановна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1893
Пол
Женский
Отец
Фадеев Иван Филимонович
1854 г.р.
Мать
(Романовна) Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Фадеев Иван Филимонович
Мать:
Анастасия
Смерть
1893
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия