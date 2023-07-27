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Фадеев Спиридон Иванович
Фадеев Спиридон Иванович
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Древо
Место рождения
1900
Дата рождения
1900
Дата смерти
1901
Пол
Мужской
Отец
Фадеев Иван Филимонович
1854 г.р.
Мать
(Романовна) Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Фадеев Иван Филимонович
Мать:
Анастасия
1900
Смерть
1901
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