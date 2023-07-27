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Фадеев Спиридон Иванович

Место рождения

1900

Дата рождения

1900

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Фадеев Иван Филимонович

Мать: Анастасия

1900
Смерть
1901
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