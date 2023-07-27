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(Фадеева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1896

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Фадеев Иван Филимонович

Мать: Анастасия

Смерть
1896
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