Фидровский Андрей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Фидровский Герасим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Фидровская Матрена () Марфа
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Фидровская Матрена () Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидровский Степан
Мать ребёнка: Фидровская Матрена () Марфа
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно