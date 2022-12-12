Фидровский Андрей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Андрей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Фидровский Герасим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Фидровская Матрена () Марфа

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Фидровская Матрена () Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидровский Степан

Мать ребёнка: Фидровская Матрена () Марфа

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фидровская Матрена () Марфа

Смерть
Неизвестно
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