Фидровская Матрена () Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровская Матрена () Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Фидровский Андрей Герасимович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Фидровский Андрей Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидровский Степан

Отец ребёнка: Фидровский Андрей Герасимович

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидровский Андрей Герасимович

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