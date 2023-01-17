Фидровская Матрена () Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Фидровский Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Фидровский Андрей Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидровский Степан
Отец ребёнка: Фидровский Андрей Герасимович
Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно