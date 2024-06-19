Мельцева (Громова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельцева (Громова) Раиса

Место рождения

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.06.1938

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1938

Отец: Громов Михаил

Мать: не указана

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Образование
С 1955 по 1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный горный университет
Рождение ребёнка
12.03.1959

Сын: Мельцев Сергей

Отец ребёнка: Мельцев Василий

Рождение ребёнка
02.03.1966

Сын: Мельцев Михаил

Отец ребёнка: Мельцев Василий

Железногорск, город Железногорск, Курская область

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