Мельцева (Громова) Раиса
Место рождения
Дата рождения25.06.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1938
Отец: Громов Михаил
Мать: не указана
Образование
С 1955 по 1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Уральский государственный горный университет
Рождение ребёнка
12.03.1959
Сын: Мельцев Сергей
Отец ребёнка: Мельцев Василий
Рождение ребёнка
02.03.1966
Сын: Мельцев Михаил
Отец ребёнка: Мельцев Василий
Железногорск, город Железногорск, Курская область