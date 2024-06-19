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Мельцев Сергей

Место рождения

Волчанск, Россия

Дата рождения

12.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959

Отец: Мельцев Василий

Мать: Мельцева (Громова) Раиса

Развод
Неизвестно

Жена: Мельцева (Фомочкина) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельцева (Фомочкина) Марина

Военная служба
С 1981 по 1983
Рождение ребёнка
05.12.1981

Сын: Мельцев Дмитрий

Мать ребёнка: Мельцева (Фомочкина) Марина

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
30.09.1984

Дочь: Смирнова (Мельцева) Дарья

Мать ребёнка: Мельцева (Фомочкина) Марина

Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия

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