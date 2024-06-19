Мельцев Сергей
Место рожденияВолчанск, Россия
Дата рождения12.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959
Отец: Мельцев Василий
Мать: Мельцева (Громова) Раиса
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С 1981 по 1983
Рождение ребёнка
05.12.1981
Сын: Мельцев Дмитрий
Мать ребёнка: Мельцева (Фомочкина) Марина
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
30.09.1984
Дочь: Смирнова (Мельцева) Дарья
Мать ребёнка: Мельцева (Фомочкина) Марина
Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия