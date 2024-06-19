Мельцев Дмитрий
Место рождения
Дата рождения05.12.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1981
Отец: Мельцев Сергей
Образование
С 1999 по 2004
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орловский государственный педагогический университет
Рождение ребёнка
17.06.2003
Сын: Мельцев Данила
Мать ребёнка: Мельцева (Обухова) Ольга
Рождение ребёнка
13.11.2004
Дочь: (Мельцева) Арина
Мать ребёнка: Мельцева (Обухова) Ольга