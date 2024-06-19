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Мельцев Дмитрий

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Место рождения

Железногорск, город Железногорск, Курская область

Дата рождения

05.12.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1981

Отец: Мельцев Сергей

Мать: Мельцева (Фомочкина) Марина

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Образование
С 1999 по 2004
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орловский государственный педагогический университет
Рождение ребёнка
17.06.2003

Сын: Мельцев Данила

Мать ребёнка: Мельцева (Обухова) Ольга

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
13.11.2004

Дочь: (Мельцева) Арина

Мать ребёнка: Мельцева (Обухова) Ольга

Железногорск, город Железногорск, Курская область

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