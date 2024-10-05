Мельцева (Обухова) Ольга 11.10.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельцева (Обухова) Ольга

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

11.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1983

Отец: Обухов Александр

Мать: Обухова Людмила

Орёл, город Орёл, Орловская область
Образование
С 1999 по 2004
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орловский государственный педагогический университет
Рождение ребёнка
17.06.2003

Сын: Мельцев Данила

Отец ребёнка: Мельцев Дмитрий

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Рождение ребёнка
13.11.2004

Дочь: (Мельцева) Арина

Отец ребёнка: Мельцев Дмитрий

Железногорск, город Железногорск, Курская область

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