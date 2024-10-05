Мельцева (Обухова) Ольга
Место рождения
Дата рождения11.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1983
Отец: Обухов Александр
Мать: Обухова Людмила
Образование
С 1999 по 2004
Орловский государственный педагогический университет
Рождение ребёнка
17.06.2003
Сын: Мельцев Данила
Отец ребёнка: Мельцев Дмитрий
Рождение ребёнка
13.11.2004
Дочь: (Мельцева) Арина
Отец ребёнка: Мельцев Дмитрий