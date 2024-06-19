Мельцев Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельцев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1959

Сын: Мельцев Сергей

Мать ребёнка: Мельцева (Громова) Раиса

Волчанск, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1966

Сын: Мельцев Михаил

Мать ребёнка: Мельцева (Громова) Раиса

Железногорск, город Железногорск, Курская область
Смерть
Неизвестно

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