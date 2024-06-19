Мельцев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1959
Сын: Мельцев Сергей
Мать ребёнка: Мельцева (Громова) Раиса
Волчанск, Россия
Рождение ребёнка
02.03.1966
Сын: Мельцев Михаил
Мать ребёнка: Мельцева (Громова) Раиса
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Смерть
Неизвестно