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Богомягков Павел Григорьевич

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Место рождения

Мотовиловский, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.05.1906

Дата смерти

16.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1906

Отец: Богомягков Григорий Порфирьевич

Мать: Богомягкова Мария Димитриевна

Мотовиловский, Пермский уезд, Пермская губерния
Есть брат-близнец Петр (1906-1978) и еще родные братья: Иоанн (рожд. 26.08.1900) Герасим (03.03.1903 - 08.11.1976), воевал в В.О. В. Анастасия (Настасья) Ирина (Арина) Павел-2 Николай (р.1910) - ? уме... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Ванышева Ираида Павловна

Мать ребёнка: Богомягкова Анна Максимовна

Смерть
16.07.1971
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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