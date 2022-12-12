Богомягков Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1906
Дата смерти16.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1906
Есть брат-близнец Петр (1906-1978) и еще родные братья: Иоанн (рожд. 26.08.1900) Герасим (03.03.1903 - 08.11.1976), воевал в В.О. В. Анастасия (Настасья) Ирина (Арина) Павел-2 Николай (р.1910) - ? уме... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Ванышева Ираида Павловна
Мать ребёнка: Богомягкова Анна Максимовна
Смерть
16.07.1971
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край