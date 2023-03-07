Богомягкова (Богомягкова) Мария Димитриевна
Место рождения
Дата рожденияС 1878 по 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Богомягков Димитрий
Мать: не указана
Сын: Богомягков Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Николай ? Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Василий-2 Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Павел-2 Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Сын: Богомягков Василий-1 Григорьевич
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Дочь: Богомягкова Арина (Ирина) Григорьевна
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич
Дочь: Базелева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич