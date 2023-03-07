Богомягкова (Богомягкова) Мария Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомягкова (Богомягкова) Мария Димитриевна

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Место рождения

Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

С 1878 по 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1879

Отец: Богомягков Димитрий

Мать: не указана

Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
01.01.1898 ст.

Муж: Богомягков Григорий Порфирьевич

Поручитель на свадьбе Богомягков Димитрий Карпович (возможно он отец невесты Марии)
Рождение ребёнка
26.08.1900

Сын: Богомягков Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
03.03.1903

Сын: Богомягков Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
28.05.1906

Сын: Богомягков Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Есть брат-близнец Петр (1906-1978) и еще родные братья: Иоанн (рожд. 26.08.1900) Герасим (03.03.1903 - 08.11.1976), воевал в В.О. В. Анастасия (Настасья) Ирина (Арина) Павел-2 Николай (р.1910) - ? уме... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1906

Сын: Богомягков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Богомягков Николай ? Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Богомягков Василий-2 Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Богомягков Павел-2 Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомягков Василий-1 Григорьевич

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомягкова Арина (Ирина) Григорьевна

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базелева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Богомягков Григорий Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
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