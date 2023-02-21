Богомягков Григорий Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1874 по 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Богомягков Иоанн (Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Герасим Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Николай ? Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Василий-2 Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Павел-2 Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Сын: Богомягков Константин ? Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Богомягков Александр - ? Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Богомягков Василий-1 Григорьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Дочь: Базелева Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна
Дочь: Богомягкова Арина (Ирина) Григорьевна
Мать ребёнка: Богомягкова Мария Димитриевна