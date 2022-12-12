Богомягкова (Богомякова) (Колупаева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомягкова (Богомякова) (Колупаева) Анна Максимовна

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Место рождения

Пушкари, город Киров, Кировская область

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

16.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: Колупаев Максим Ильич

Мать: Колупаева Евдокия Максимовна

Пушкари, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
25.03.1934

Муж: не указан

Копально, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Ванышева Ираида Павловна

Отец ребёнка: не указан

Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1939

Дочь: Гилева Фаина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомяков Вениамин Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.06.1976
Калино, Чусовской муниципальный район, Пермский край
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