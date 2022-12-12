Богомягкова (Богомякова) (Колупаева) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения26.10.1908
Дата смерти16.06.1976
ПолЖенский
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Бракосочетание
25.03.1934
Муж: не указан
Копально, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Ванышева Ираида Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.03.1939
Дочь: Гилева Фаина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомяков Вениамин Павлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.06.1976