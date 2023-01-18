Мельникова (Гвоздева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
31.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Сергей Леонидович