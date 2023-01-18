Мельникова (Гвоздева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Гвоздева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1962

Пол

Женский

Отец

Мать

1923 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1962

Отец: Гвоздев Геннадий Александрович

Мать: Гвоздева (Теплякова) Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
29.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Сергей Леонидович

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Сергей Леонидович

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

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