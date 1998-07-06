Мельников Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1956
Дата смерти06.07.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.1998
Причина смерти: асфиксия