Мельников Сергей Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Сергей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1956

Дата смерти

06.07.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.1998
Пошехонье, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: асфиксия
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