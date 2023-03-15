Марущенко Никон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марущенко Никон

Место рождения

Украина

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Марущенко Семен

Мать: Лукерья

Украина
Рождение ребёнка
05.09.1931

Сын: Марущенко Александр

Мать ребёнка: А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марущенко Алексей Никонович

Мать ребёнка: А

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: А

Смерть
Неизвестно
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