Марущенко Никон
Место рожденияУкраина
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Марущенко Семен
Мать: Лукерья
Украина
Рождение ребёнка
05.09.1931
Сын: Марущенко Александр
Мать ребёнка: А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: А
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марущенко Алексей Никонович
Мать ребёнка: А
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: А
Смерть
Неизвестно