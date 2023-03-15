Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Марущенко Никон

Отец ребёнка: Марущенко Семен

Украина
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Марущенко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Марущенко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Марущенко Семен

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