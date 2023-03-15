Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Марущенко Никон
Отец ребёнка: Марущенко Семен
Украина
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Марущенко Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Марущенко Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Марущенко Семен