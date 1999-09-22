(Марущенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Марущенко) Мария

(Марущенко) Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1908

Дата смерти

22.09.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1908

Отец: Марущенко Семен

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондауров Степан Власович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.1999
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close