(Марущенко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1908
Дата смерти22.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1908
Отец: Марущенко Семен
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондауров Степан Власович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.1999
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область