А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиА

А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1931

Сын: Марущенко Александр

Отец ребёнка: Марущенко Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марущенко Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марущенко Алексей Никонович

Отец ребёнка: Марущенко Никон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марущенко Никон

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