А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1931
Сын: Марущенко Александр
Отец ребёнка: Марущенко Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марущенко Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марущенко Алексей Никонович
Отец ребёнка: Марущенко Никон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марущенко Никон