Марущенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1931
Дата смерти06.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931
Отец: Марущенко Никон
Мать: А
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.08.2002