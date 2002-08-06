Марущенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марущенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1931

Дата смерти

06.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931

Отец: Марущенко Никон

Мать: А

Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.08.2002
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