Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1896
Дата смерти19.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896
Рождение ребёнка
Около 23.08.1923
Рождение ребёнка
01.10.1929
Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.05.1938
Место жительства
Около 1981
После рождения правнука переехали жить к дочери. До этого жила с внучкой
Смерть
19.02.1983
Причина смерти: Сердечный приступ