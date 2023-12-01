Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1896

Дата смерти

19.02.1983

Пол

Женский

Отец

До 1884 г.р.

Мать

До 1884 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896

Отец: Ушаков Иосиф Семёнович

Мать: Ушакова Поросковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 23.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Григорий Михайлович

Боровское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Григорий Михайлович

Место жительства
Около 1981
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
После рождения правнука переехали жить к дочери. До этого жила с внучкой
Смерть
19.02.1983
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Причина смерти: Сердечный приступ

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