Кашин Александр Григорьевич
мужской, родился Около 23.08.1923
умер 29.09.1992, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецКашин Григорий Михайлович25.01.1889 г.р.
МатьКашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна20.09.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.08.1923
Рождение ребёнка
24.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина Александра
Рождение ребёнка
04.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашина Александра
Смерть
29.09.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Около 02.10.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область