Кашин Александр Григорьевич Около 23.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кашин Александр Григорьевич

Автор
МС
Смирнов М.

мужской, родился Около 23.08.1923

умер 29.09.1992, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Отец
Кашин Григорий Михайлович25.01.1889 г.р.
Мать
Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна20.09.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.08.1923

Отец: Кашин Григорий Михайлович

Мать: Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
24.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина Александра

Рождение ребёнка
04.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина Александра

Смерть
29.09.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Похороны
Около 02.10.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Восточное кладбище участок рядом с 17. https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.667857%2C56.883521&z=18.72 https://ritual-archive.ru/permission-view/10229852

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