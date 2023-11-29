Кашина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Восточное кладбище участок рядом с 17. https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.667857%2C56.883521&z=18.72

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