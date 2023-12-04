Соколова (Кашина) Мария Григорьевна
женский, родилась 11.05.1938
умерла 18.11.2008, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
ОтецКашин Григорий Михайлович25.01.1889 г.р.
МатьКашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна20.09.1896 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1938
Рождение ребёнка
08.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
?.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Михаил Юрьевич
Смерть
18.11.2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Около 21.11.2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область