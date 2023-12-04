Соколова (Кашина) Мария Григорьевна 11.05.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Кашина) Мария Григорьевна

Автор
МС
Смирнов М.

женский, родилась 11.05.1938

умерла 18.11.2008, Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Отец
Кашин Григорий Михайлович25.01.1889 г.р.
Мать
Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна20.09.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1938

Отец: Кашин Григорий Михайлович

Мать: Кашина (Ушакова) Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
08.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
?.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Михаил Юрьевич

Смерть
18.11.2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Похороны
Около 21.11.2008
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Восточное кладбище. Секция 13А. В центре https://yandex.ru/maps/54/yekaterinburg/?ll=60.660754%2C56.880381&z=19.13 https://ritual-archive.ru/permission-view/10478476

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