(Смирнова) Томара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смирнова) Томара

Место рождения

Россия

Дата рождения

1940

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Смирнова ?

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якунин Геннадий

Россия
Рождение ребёнка
28.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якунин Геннадий

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Сергей

Отец ребёнка: Якунин Геннадий

Смерть
2005
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