(Смирнова) Томара
Место рожденияРоссия
Дата рождения1940
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Смирнова ?
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якунин Геннадий
Россия
Рождение ребёнка
28.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якунин Геннадий
Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунин Сергей
Отец ребёнка: Якунин Геннадий
Смерть
2005