Якунин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якунин Геннадий

Мать: Томара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край, Брюховецкий район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.11.2014
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