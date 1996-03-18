Якунин Геннадий
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.04.1938
Дата смерти18.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938
Мать: Якунина Мария
Россия
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томара
Россия
Рождение ребёнка
28.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якунин Сергей
Мать ребёнка: Томара
Смерть
18.03.1996
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно