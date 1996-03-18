Якунин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкунин Геннадий

Якунин Геннадий

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.04.1938

Дата смерти

18.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938

Отец: не указан

Мать: Якунина Мария

Россия
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томара

Россия
Рождение ребёнка
28.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томара

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якунин Сергей

Мать ребёнка: Томара

Смерть
18.03.1996
Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close