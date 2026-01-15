Шевцов Илларион Афанасьевич 1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шевцов Илларион Афанасьевич

Автор
ОК
Козлов О.

мужской, родился 1894 ст.

умер Неизвестно

Отец
Шевцов АфанасийВычислено 1846 г.р.
Супруги
Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна15.04.1900 ст. г.р.
Дети
Шевцова Татьяна Илларионовна09.09.1922 г.р.
Шевцов Иван Илларионович1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Шевцов Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.09.1922

Дочь: Шевцова Татьяна Илларионовна

Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - запись о рождении N 179 от 10.09.1922 в материалах Рыбинской волостной администрации

Рождение ребёнка
1923

Сын: Шевцов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шевцова Пана (Параскавия) Илларионовна

Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Шевцова Любовь Илларионовна

Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

Омск, город Омск, Омская область

Смерть
Неизвестно

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