Шевцов Илларион Афанасьевич
мужской, родился 1894 ст.
умер Неизвестно
ОтецШевцов АфанасийВычислено 1846 г.р.
Супруги
Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна15.04.1900 ст. г.р.
Дети
Шевцова Татьяна Илларионовна09.09.1922 г.р.
Шевцов Иван Илларионович1923 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: Шевцов Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1922
Дочь: Шевцова Татьяна Илларионовна
Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шевцова Пана (Параскавия) Илларионовна
Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Шевцова Любовь Илларионовна
Мать ребёнка: Шевцова (Бойко) Александра Фёдоровна
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно