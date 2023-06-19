Щевцова (Бойко) Александра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

Щевцова (Бойко) Александра Фёдоровна

avatar

Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бойко Фёдор

Мать: не указана

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно