Мельников Козьма 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Козьма

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1814

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мельников Василий

Мать: Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
06.10.1835

Жена: Мельникова (Лямасова) Любовь

Рождение ребёнка
27.07.1836

Дочь: Гребенщикова (Мельникова) Евдокия

Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1838

Сын: Мельников Яков

Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Мельникова) Анна

Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мельников Егор

Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1848

Дочь: (Мельникова) Васса

Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1849

Сын: Мельников Григорий

Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1851

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