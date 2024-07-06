Мельников Козьма
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Мельников Василий
Мать: Анна
Бракосочетание
06.10.1835
Рождение ребёнка
27.07.1836
Дочь: Гребенщикова (Мельникова) Евдокия
Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь
Рождение ребёнка
02.10.1838
Сын: Мельников Яков
Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Мельникова) Анна
Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мельников Егор
Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь
Рождение ребёнка
14.08.1848
Дочь: (Мельникова) Васса
Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь
Рождение ребёнка
01.03.1849
Сын: Мельников Григорий
Мать ребёнка: Мельникова (Лямасова) Любовь
Смерть
1851