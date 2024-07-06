Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти04.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Котельников Савелий
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
18.08.1807
Дочь: (Мельникова) Васса
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
12.01.1812
Сын: Мельников Афанасий
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мельников Козьма
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
14.11.1816
Дочь: (Мельникова) Екатерина
Отец ребёнка: Мельников Василий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Мельникова) Василиса
Отец ребёнка: Мельников Василий
Смерть
04.04.1863