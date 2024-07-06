Анна 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

04.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Котельников Савелий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
18.08.1807

Дочь: (Мельникова) Васса

Отец ребёнка: Мельников Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1812

Сын: Мельников Афанасий

Отец ребёнка: Мельников Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мельников Козьма

Отец ребёнка: Мельников Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1816

Дочь: (Мельникова) Екатерина

Отец ребёнка: Мельников Василий

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Мельникова) Василиса

Отец ребёнка: Мельников Василий

Смерть
04.04.1863
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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