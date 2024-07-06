Котельников Савелий
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти12.07.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Котельников Михаил
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1776
Сын: Котельников Алексей
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ремизова (Котельникова) Настасья
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1779
Сын: Котельников Иван
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1785
Сын: Котельников Тимофей
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Котельникова) Елизавета
Мать ребёнка: Марфа
Смерть
12.07.1801