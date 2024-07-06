Котельников Савелий 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельников Савелий

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1755

Дата смерти

12.07.1801

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Котельников Михаил

Мать: Агафья

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Котельников Алексей

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ремизова (Котельникова) Настасья

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1779

Сын: Котельников Иван

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1785

Сын: Котельников Тимофей

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Котельникова) Елизавета

Мать ребёнка: Марфа

Смерть
12.07.1801
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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