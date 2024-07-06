Мельников Василий 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Василий

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785

Дата смерти

09.09.1853

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Мельников Тимофей

Мать: Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1807

Дочь: (Мельникова) Васса

Мать ребёнка: Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1812

Сын: Мельников Афанасий

Мать ребёнка: Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мельников Козьма

Мать ребёнка: Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1816

Дочь: (Мельникова) Екатерина

Мать ребёнка: Анна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Мельникова) Василиса

Мать ребёнка: Анна

Смерть
09.09.1853
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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