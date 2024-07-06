Мельников Василий
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти09.09.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Мельников Тимофей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
18.08.1807
Дочь: (Мельникова) Васса
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
12.01.1812
Сын: Мельников Афанасий
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мельников Козьма
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
14.11.1816
Дочь: (Мельникова) Екатерина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Мельникова) Василиса
Мать ребёнка: Анна
Смерть
09.09.1853