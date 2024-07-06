Мельников Тимофей
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиМежду 1798 и 1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Мельников Парамон
Мать: Прасковья
Бракосочетание
09.11.1779
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мельников Василий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Мельникова) Наталия
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Мельников Афанасий
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Между 1798 и 1810