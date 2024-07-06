Мельников Тимофей 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Тимофей

Место рождения

Кабачищи, Казанский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

Между 1798 и 1810

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Мельников Парамон

Мать: Прасковья

Кабачищи, Казанский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
09.11.1779

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1785

Сын: Мельников Василий

Мать ребёнка: Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Мельникова) Наталия

Мать ребёнка: Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мельников Афанасий

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Между 1798 и 1810

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