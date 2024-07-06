Мельников Яков 02.10.1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Яков

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.10.1838

Дата смерти

01.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1838

Отец: Мельников Козьма

Мать: Мельникова (Лямасова) Любовь

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1860

Жена: Мельникова (Горшенина) Мария

Рождение ребёнка
09.11.1861

Сын: Мельников Иван

Мать ребёнка: Мельникова (Горшенина) Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Мельников Галактион

Мать ребёнка: Мельникова (Горшенина) Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1868

Сын: Мельников Ульян

Мать ребёнка: Мельникова (Горшенина) Мария

Бракосочетание
1875

Жена: Мельникова (Лисина) Ефимия

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Ракова (Мельникова) Анна

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Мельникова) Татьяна

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мельников Степан

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мельников Гавриил

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Мельникова) Пелагея

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1888

Сын: Мельников Иван

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1890

Сын: Мельников Петр

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1898

Сын: Мельников Михаил

Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.07.1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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