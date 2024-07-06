Мельников Яков
Место рождения
Дата рождения02.10.1838
Дата смерти01.07.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Мельников Козьма
Сын: Мельников Иван
Мать ребёнка: Мельникова (Горшенина) Мария
Сын: Мельников Галактион
Мать ребёнка: Мельникова (Горшенина) Мария
Сын: Мельников Ульян
Мать ребёнка: Мельникова (Горшенина) Мария
Дочь: Ракова (Мельникова) Анна
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Дочь: (Мельникова) Татьяна
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Сын: Мельников Степан
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Сын: Мельников Гавриил
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Дочь: (Мельникова) Пелагея
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Сын: Мельников Иван
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Сын: Мельников Петр
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия
Сын: Мельников Михаил
Мать ребёнка: Мельникова (Лисина) Ефимия