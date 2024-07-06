Мельникова (Горшенина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Горшенин Ефим
Мать: Горшенина Анна
Бракосочетание
09.11.1860
Муж: Мельников Яков
Рождение ребёнка
09.11.1861
Сын: Мельников Иван
Отец ребёнка: Мельников Яков
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мельников Галактион
Отец ребёнка: Мельников Яков
Рождение ребёнка
1868
Сын: Мельников Ульян
Отец ребёнка: Мельников Яков
Смерть
1920