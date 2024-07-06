Мельникова (Горшенина) Мария 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова (Горшенина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Горшенин Ефим

Мать: Горшенина Анна

Бракосочетание
09.11.1860

Муж: Мельников Яков

Рождение ребёнка
09.11.1861

Сын: Мельников Иван

Отец ребёнка: Мельников Яков

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Мельников Галактион

Отец ребёнка: Мельников Яков

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1868

Сын: Мельников Ульян

Отец ребёнка: Мельников Яков

Смерть
1920

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