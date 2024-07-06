Мельников Галактион
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти02.12.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Мельников Яков
Бракосочетание
14.10.1890
Рождение ребёнка
31.03.1892
Дочь: Аляева (Мельникова) Клавдия
Мать ребёнка: Мельникова (Щукина) Наталья
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Смирнова (Мельникова) Мария
Мать ребёнка: Мельникова (Щукина) Наталья
Бракосочетание
10.11.1899
Жена: (Кадырина) Евдокия
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Киселева (Мельникова) Зинаида
Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1903
Сын: Мельников Николай
Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия
Рождение ребёнка
29.12.1904
Дочь: (Мельникова) Татьяна
Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: (Мельникова) Евфалия
Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: (Мельникова) Александра
Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия
Смерть
02.12.1917
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище