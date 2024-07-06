Мельников Галактион 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельников Галактион

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Дата смерти

02.12.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Мельников Яков

Мать: Мельникова (Горшенина) Мария

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.10.1890

Жена: Мельникова (Щукина) Наталья

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1892

Дочь: Аляева (Мельникова) Клавдия

Мать ребёнка: Мельникова (Щукина) Наталья

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Смирнова (Мельникова) Мария

Мать ребёнка: Мельникова (Щукина) Наталья

Бракосочетание
10.11.1899

Жена: (Кадырина) Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Киселева (Мельникова) Зинаида

Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия

Рождение ребёнка
20.07.1903

Сын: Мельников Николай

Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1904

Дочь: (Мельникова) Татьяна

Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: (Мельникова) Евфалия

Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: (Мельникова) Александра

Мать ребёнка: (Кадырина) Евдокия

Смерть
02.12.1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище

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