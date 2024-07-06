(Кадырина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения28.02.1877
Дата смерти05.05.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877
Отец: Кадырин Захар
Мать: Кадырина Анисья
Бракосочетание
10.11.1899
Муж: Мельников Галактион
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Киселева (Мельникова) Зинаида
Отец ребёнка: Мельников Галактион
Рождение ребёнка
20.07.1903
Сын: Мельников Николай
Отец ребёнка: Мельников Галактион
Рождение ребёнка
29.12.1904
Дочь: (Мельникова) Татьяна
Отец ребёнка: Мельников Галактион
Рождение ребёнка
22.02.1908
Дочь: (Мельникова) Евфалия
Отец ребёнка: Мельников Галактион
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: (Мельникова) Александра
Отец ребёнка: Мельников Галактион
Смерть
05.05.1917