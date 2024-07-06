(Кадырина) Евдокия 28.02.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кадырина) Евдокия

Место рождения

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.02.1877

Дата смерти

05.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877

Отец: Кадырин Захар

Мать: Кадырина Анисья

Верхний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1899

Муж: Мельников Галактион

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Киселева (Мельникова) Зинаида

Отец ребёнка: Мельников Галактион

Рождение ребёнка
20.07.1903

Сын: Мельников Николай

Отец ребёнка: Мельников Галактион

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1904

Дочь: (Мельникова) Татьяна

Отец ребёнка: Мельников Галактион

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1908

Дочь: (Мельникова) Евфалия

Отец ребёнка: Мельников Галактион

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: (Мельникова) Александра

Отец ребёнка: Мельников Галактион

Смерть
05.05.1917

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