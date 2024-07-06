Мельникова (Лямасова) Любовь 11.09.1816 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова (Лямасова) Любовь

Мельникова (Лямасова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1816

Дата смерти

11.09.1860

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1816

Отец: Лямасов Михаил

Мать: Лямасова Анна

Бракосочетание
06.10.1835

Муж: Мельников Козьма

Рождение ребёнка
27.07.1836

Дочь: Гребенщикова (Мельникова) Евдокия

Отец ребёнка: Мельников Козьма

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1838

Сын: Мельников Яков

Отец ребёнка: Мельников Козьма

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Мельникова) Анна

Отец ребёнка: Мельников Козьма

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мельников Егор

Отец ребёнка: Мельников Козьма

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1848

Дочь: (Мельникова) Васса

Отец ребёнка: Мельников Козьма

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1849

Сын: Мельников Григорий

Отец ребёнка: Мельников Козьма

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Мельникова) Федосья

Отец ребёнка: ?

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.09.1860
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.