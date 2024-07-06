Мельникова (Лямасова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1816
Дата смерти11.09.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1816
Отец: Лямасов Михаил
Мать: Лямасова Анна
Бракосочетание
06.10.1835
Муж: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
27.07.1836
Дочь: Гребенщикова (Мельникова) Евдокия
Отец ребёнка: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
02.10.1838
Сын: Мельников Яков
Отец ребёнка: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Мельникова) Анна
Отец ребёнка: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мельников Егор
Отец ребёнка: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
14.08.1848
Дочь: (Мельникова) Васса
Отец ребёнка: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
01.03.1849
Сын: Мельников Григорий
Отец ребёнка: Мельников Козьма
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Мельникова) Федосья
Отец ребёнка: ?
Смерть
11.09.1860