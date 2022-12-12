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Orlov Vladimir Count

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

08.07.1743

Дата смерти

28.02.1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Orlov Aleksandr Count

Мать ребёнка: Charlotte Of

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1770

Дочь: Новосильцева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Charlotte Of

Russian Empire, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Orlov Aleksandr Count

Мать ребёнка: Charlotte Of

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Orlov Aleksander Vladimirovich

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1774

Дочь: Sofiya Countess

Мать ребёнка: Charlotte Of

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ekaterina Vladimirovna

Мать ребёнка: Charlotte Of

Russia
Рождение ребёнка
1777

Сын: Orlov Grigorij Count

Мать ребёнка: Charlotte Of

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1782

Дочь: Natalya Vladimirovna

Мать ребёнка: Charlotte Of

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.1831
Похороны
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
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