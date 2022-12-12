Orlov Vladimir Count
Место рождения
Дата рождения08.07.1743
Дата смерти28.02.1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Charlotte Of
Рождение ребёнка
07.11.1770
Дочь: Новосильцева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Charlotte Of
Russian Empire, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1771
Мать ребёнка: Charlotte Of
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Orlov Aleksander Vladimirovich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1774
Дочь: Sofiya Countess
Мать ребёнка: Charlotte Of
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ekaterina Vladimirovna
Мать ребёнка: Charlotte Of
Russia
Рождение ребёнка
1777
Сын: Orlov Grigorij Count
Мать ребёнка: Charlotte Of
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1782
Дочь: Natalya Vladimirovna
Мать ребёнка: Charlotte Of
Смерть
28.02.1831
Похороны
Неизвестно