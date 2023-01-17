Новосильцева (графиня Орлова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосильцева (графиня Орлова) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Russian Empire, Russian Empire

Дата рождения

07.11.1770

Дата смерти

31.10.1849

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1770

Отец: Orlov Vladimir Count

Мать: Charlotte Of

Russian Empire, Russian Empire
Бракосочетание
1799

Муж: Новосильцов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Новосильцев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Новосильцов Дмитрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.10.1849
Russian Empire, Russian Empire
Похороны
Неизвестно
Otrada, Serpukhov, Moskva, Russia
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