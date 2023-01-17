Новосильцева (графиня Орлова) Екатерина Владимировна
Место рожденияRussian Empire, Russian Empire
Дата рождения07.11.1770
Дата смерти31.10.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1770
Отец: Orlov Vladimir Count
Мать: Charlotte Of
Russian Empire, Russian Empire
Бракосочетание
1799
Рождение ребёнка
1799
Сын: Новосильцев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Новосильцов Дмитрий Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.10.1849
Russian Empire, Russian Empire
Похороны
Неизвестно
Otrada, Serpukhov, Moskva, Russia