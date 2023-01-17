(Stackelberg) Charlotte Of — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Stackelberg) Charlotte Of

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

07.09.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.12.1742
Koknese, Aizkraukles Rajons, Latvija
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Orlov Aleksandr Count

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1770

Дочь: Новосильцева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Russian Empire, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Orlov Aleksandr Count

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1774

Дочь: Sofiya Countess

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Ekaterina Vladimirovna

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Russia
Рождение ребёнка
1777

Сын: Orlov Grigorij Count

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1782

Дочь: Natalya Vladimirovna

Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.09.1817
Похороны
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
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