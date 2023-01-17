(Stackelberg) Charlotte Of
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти07.09.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.12.1742
Koknese, Aizkraukles Rajons, Latvija
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Рождение ребёнка
07.11.1770
Дочь: Новосильцева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Russian Empire, Russian Empire
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Рождение ребёнка
06.11.1774
Дочь: Sofiya Countess
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Ekaterina Vladimirovna
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Russia
Рождение ребёнка
1777
Сын: Orlov Grigorij Count
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1782
Дочь: Natalya Vladimirovna
Отец ребёнка: Orlov Vladimir Count
Смерть
07.09.1817
Похороны
Неизвестно