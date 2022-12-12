Курбатова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Лукерья Матвеева
Отец ребёнка: Курбатов Матвей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1740
Сын: Курбатов Афиноген Матвеевич
Отец ребёнка: Курбатов Матвей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно