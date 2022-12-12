Курбатова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Лукерья Матвеева

Отец ребёнка: Курбатов Матвей Афанасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Курбатов Афиноген Матвеевич

Отец ребёнка: Курбатов Матвей Афанасьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Матвей Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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