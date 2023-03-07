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Курбатов Матвей Афанасьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Курбатов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Лукерья Матвеева

Мать ребёнка: Курбатова Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Курбатов Афиноген Матвеевич

Мать ребёнка: Курбатова Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Дарья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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