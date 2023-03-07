Курбатов Матвей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Курбатов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Лукерья Матвеева
Мать ребёнка: Курбатова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Курбатов Афиноген Матвеевич
Мать ребёнка: Курбатова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Дарья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно